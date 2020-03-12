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Отмены массовых мероприятий из-за коронавируса не исключают в Брянске

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В Брянске из-за коронавируса могут отменить все массовые мероприятия в течение ближайших месяцев. Официального разъяснения со стороны городских властей по этому поводу пока не поступало.

Как пишет NASHBRYANSK.RU, власти могут последовать примеру других регионов, которые уже приняли подобные меры. Кроме того, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал сократить массовые мероприятия и проводить их по возможности в видеоформате или без зрителей.

21 февраля сообщалось, что в Брянске в инфекционную больницу госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19. Для нее выделили отдельный бокс. Но инфекции у нее не нашли.

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