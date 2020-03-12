Обстрелявшего автобус с пассажирами стрелка задержали в Казани

В Казани задержали 21-летнего молодого человека, который из пневматического пистолета обстрелял автобус № 46. Об этом InKazan.ru сообщили в пресс-службе УМВД города.

Инцидент произошел 9 марта в казанском поселке Юдино. Неизвестный обстрелял автобус, в котором находились семь пассажиров. Стекла транспорта потрескались, но не разбились. Пострадавших в результате происшествия нет.

Стрелка удалось задержать. Им оказался 21-летний молодой человек. Он полностью признал свою вину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ.

6 марта сообщалось, что в Липецке в микрорайоне «Звездный» из пневматического оружия обстреляли припаркованные автомобили. У одной машины разбито заднее стекло.