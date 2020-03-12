Прямой эфир

Карантин по бешенству ввели в районах Тюменской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюменской области в двух районах объявлен карантин по бешенству. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Ограничения введены в селе Вагай в Омутинском районе, а также селе Созонове с окрестностями в Тюменской области. Карантин продлится до начала мая. В этот период в населенных пунктах запрещено торговать домашними питомцами, а также вывозить животных за пределы сел и деревень. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Кроме того, на период карантина запрещен отлов диких животных. Управление ветеринарии должно разработать план мероприятий по ликвидации очагов бешенства.

Неделей ранее карантин был введен в селах Юргинское в Юргинском районе, Исетской в Исетском районе и в деревне Песчаное в Казанском районе. В связи с обнаружением бешенства в населенных пунктах до 20 апреля запрещена торговля и вывоз животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Карантин ввели в двух селах Нижегородской области из-за бешенства
Два случая бешенства выявили в Тверской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020