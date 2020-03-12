Карантин по бешенству ввели в районах Тюменской области

В Тюменской области в двух районах объявлен карантин по бешенству. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Ограничения введены в селе Вагай в Омутинском районе, а также селе Созонове с окрестностями в Тюменской области. Карантин продлится до начала мая. В этот период в населенных пунктах запрещено торговать домашними питомцами, а также вывозить животных за пределы сел и деревень. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Кроме того, на период карантина запрещен отлов диких животных. Управление ветеринарии должно разработать план мероприятий по ликвидации очагов бешенства.

Неделей ранее карантин был введен в селах Юргинское в Юргинском районе, Исетской в Исетском районе и в деревне Песчаное в Казанском районе. В связи с обнаружением бешенства в населенных пунктах до 20 апреля запрещена торговля и вывоз животных.