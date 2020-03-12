В России рассказали об обычном режиме авиасообщения с США

Российская Федерация не ограничивает авиасообщение с Соединенными Штатами из-за коронавируса. Об этом в четверг, 12 марта, рассказал «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабильная и контролируемая. РФ не попала под ограничения США на въезд», — сказал он. По словам источника, полеты из России выполняется в обычном режиме, ограничений не введено.

Как он напомнил, США запретили въезд из ряда государств, среди которых страны Шенгенской зоны. России в списке нет, констатировал источник.

11 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна с пятницы, 13 марта, приостанавливает на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, исключение сделают для граждан Великобритании. Запрет распространится на людей, посещавших страны Шенгенской зоны в течение последних 14 дней.

Число заразившихся новым коронавирусом в США достигло 1109 человек, умерших — 31, из больниц выписаны 15 человек.

Накануне ВОЗ заявила, что в ближайшие дни и недели ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19.