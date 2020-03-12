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Депутаты Петербурга и Подмосковья поддержали поправки в Конституцию

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили закон о поправках в конституцию. Об этом 12 марта сообщило «РИА Новости».

«Принимая поправки, мы сконцентрированы на будущем. Быть двигателем перемен — это великая работа. Все эти изменения — предельно ясный ответ на веяния времени. Закон о поправках — это про народ, для народа и по воле народа. Поэтому мы должны поддержать эти поправки», — сказал председатель заксобрания Вячеслав Макаров.

За принятие поправок проголосовали 38 человек, против — четыре, семь человек воздержались.

Также в четверг закон о поправках одобрили депутаты Московской областной думы, передает ТАСС. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, поправки нацелены на то, чтобы «власть была в ответе за достижение результатов». Также поправки в Конституцию поддержали депутаты законодательной думы Хабаровского края, сообщает «РИА Новости».

«Поправки поддержаны большинством голосов. Из 27 депутатов за проголосовали 23, против — один, трое воздержались», — рассказали агентству.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект он внес в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят в первом чтении. За каждую из инициатив будут голосовать россияне 22 апреля. ЦИК уже предварительно утвердила слоган и логотип голосования.

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