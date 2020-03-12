Прямой эфир

Ограничение движения грузовиков введут в Псковской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Псковской области на месяц ограничат движение грузовиков. Это связано со снижением несущей способности конструктивных элементов дорог из-за весеннего переувлажнения почвы.

Ограничения будут действовать с 23 марта по 21 апреля. По данным регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству, на 39 участках дорог устанавливают максимально допустимые осевые нагрузки для транспортных средств. Для одиночной оси ограничение составляет 4,5 т, для двухосной тележки нагрузка на каждую ось ограничена до 4 т, в трехосной тележке предельно допустимое значение для каждой оси составляет 3,5 т. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

О введении ограничений для грузовиков уже сообщили в ряде регионов. В Удмуртии транспорт с превышением нагрузки на ось не сможет выезжать на трассе с 5 апреля по 4 мая. Кроме того, с 20 мая по 31 августа ограничения будут вводиться в случае повышения температуры воздуха до 32 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Движение грузовиков ограничат на трассах Самарской области
Движение грузовиков ограничат в Хабаровске весной

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020