Ограничение движения грузовиков введут в Псковской области

В Псковской области на месяц ограничат движение грузовиков. Это связано со снижением несущей способности конструктивных элементов дорог из-за весеннего переувлажнения почвы.

Ограничения будут действовать с 23 марта по 21 апреля. По данным регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству, на 39 участках дорог устанавливают максимально допустимые осевые нагрузки для транспортных средств. Для одиночной оси ограничение составляет 4,5 т, для двухосной тележки нагрузка на каждую ось ограничена до 4 т, в трехосной тележке предельно допустимое значение для каждой оси составляет 3,5 т. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

О введении ограничений для грузовиков уже сообщили в ряде регионов. В Удмуртии транспорт с превышением нагрузки на ось не сможет выезжать на трассе с 5 апреля по 4 мая. Кроме того, с 20 мая по 31 августа ограничения будут вводиться в случае повышения температуры воздуха до 32 градусов.