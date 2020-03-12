Сотрудников липецкого ГУ МЧС обвинили в получении взяток

Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС по Липецкой области. Статья, по которой ведется расследование, — «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Следствие установило, что сотрудники управления, которые выполняли организационно-распорядительные функции, в период с июля по сентябрь 2019 года получили денежные вознаграждения за действия, входящие в их служебные полномочия, в пользу взяткодателей и покровительство их по службе.

Как пишет GOROD48, следственные действия проводятся для установления всех обстоятельств совершенного преступления и роли должностных лиц, причастных к этому. Обыски и выемки документов проходят в служебных кабинетах руководства ГУ МЧС по Липецкой области и по месту их жительства. Допрашиваются свидетели и очевидцы.