Сирийские военные обнаружили в Аль-Касимии тюрьму и суд

Сирийские военные обнаружили в провинции Алеппо, в недавно освобожденном городе Аль-Касимия, тюрьму и суд. Боевики бежали, бросив весь архив записей. Террористы приговаривали местных жителей к смертной казни за самые незначительные проступки. Невыплата долга, нарушение комендантского часа, появление на людях женщины с непокрытой головой. Таким образом убирали неугодных. Наготове всегда были тесные душные камеры, для самых несговорчивых — черные костюмы смертников, приговоренных к отсечению головы. Кого считали опасными — просто сбрасывали в ямы с канализационными стоками. Выпускали из тюрьмы за деньги, шариатские судьи принимали только доллары США.