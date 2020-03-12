Мишустин объяснил позицию России на переговорах по сделке ОПЕК+

Россия не была инициатором выхода из соглашения организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК+). Об этом четверг, 12 марта, заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы предложили продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца второго квартала или на год», — сказал он.

Москва исходила из соображений не осложнять ситуацию, сложившуюся с распространением коронавируса, позиция была выверенной и обоснованной, добавил он. По словам Мишустина, спрос на углеводороды уже уменьшался из-за замедления мировой экономики.

«Страны ОПЕК, как вы знаете, приняли решение не продлевать соглашение на текущих уровнях. А Саудовская Аравия, будучи лидером ОПЕК, объявила о беспрецедентном снижении цен на свою нефть и увеличение добычи до рекордных уровней, что привело к падению рынков», — объяснил Мишустин.

Как добавил премьер-министр, ситуация в российской экономике контролируется. У властей страны есть инструменты, чтобы пройти ее без потрясений. Меры по стабилизации ситуации принимаются совместно с Банком России.

«Банк России на 30 дней приостановил закупки валюты на рынке. А Министерство финансов объявило о ее продаже, чтобы компенсировать потери бюджета. Эти меры уже дали определенный результат», — привел он пример.

В начале марта на переговорах в Вене страны ОПЕК предложили еще больше сократить добычу для стабилизации цен, которые упали из-за опасений по поводу коронавируса. Против выступили Казахстан и РФ.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось, а нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть. Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем Москву и Саудовскую Аравию.