Фестиваль настольных игр проведут в Туле

В Туле готовятся к проведению первого открытого фестиваля настольных спортивных игр. Он состоится 14 и 15 марта в атриуме тульского кремля. В его рамках проведут финал Всероссийского чемпионата по играм «Новус» и «Шаффлборд». В город приедут чемпионы и лучшие игроки из 35 российских регионов.

Как пишут «Тульские известия», на фестивале откроют интерактивную выставку, на которой представят более 20 настольных спортивных игр. Посетители выставки смогут не только узнать историю происхождения этой забавы, но и попробовать свои силы в каждой из представленных на площадке игр.

Организаторы подготовили и любительский турнир по нескольким видам настольных игр. В нем сможет принять участие любой желающий и даже побороться за звание чемпиона.

9 февраля сообщалось, что на приливном острове Линдисфарн у побережья Великобритании нашли артефакт, который может быть фигуркой из настольной игры викингов VIII века н.э.