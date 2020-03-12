Псковская область направит 25 млн рублей на поддержку молодых футболистов

Глава Псковской области Михаил Ведерников сообщил о перестроении работы по поддержке футбола. По его словам, на содержание начинающих спортсменов и тренеров будет направлено 25 млн рублей.

Ведерников уточнил, что спортивное направление будет развиваться за счет регионального и городского бюджетов. Обеспечением профессиональных игроков займется Попечительский совет и Наблюдательный совет, сообщает Псковской агентство информации. Их основной задачей станет привлечение внебюджетных средств таким образом, чтобы у команды всегда были спонсоры и эффективная система контроля.

Губернатор также подчеркнул, что отдельно будет рассмотрен вопрос о содержании стадиона в Пскове. Ежегодные потребности «Локомотива» составляют порядка 3,7 млн рублей, что существенно для города. Обновить футбольное поле планируется за счет средств национального проекта.