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Пресс-конференция о последствиях обвала цены на нефть. Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит дискуссия: «Цена на нефть: прогнозы и последствия для экономики РФ».

В ходе круглого стола эксперты ответят на вопросы, к примеру, насколько долго продлится нестабильность на нефтяном рынке, как будет меняться добыча нефти в РФ, ждать ли ускорения инфляции и др.

В дискуссии принимают участие экс-министр топлива и энергетики России Виктор Калюжный, директор Финансового университета при Правительстве РФ, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов и другие.

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