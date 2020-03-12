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За реабилитацию нацизма политики и историки попадут в черный список

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В России предложили создать черный список историков и политиков, которые занимаются реабилитацией нацизма. О такой инициативе говорится в докладе Московского бюро по правам человека. Беспокойство правозащитников разделяют в Госдуме и Совете Федерации и считают возможным за искажение истории ввести уголовную ответственность.

Среди рекомендаций ведомствам и парламенту от Московского бюро также проведение детальной инвентаризации мемориалов советским воинам и составление «красной книги» памятников. Отмечается, что в преддверии 75-летия Победы случаи искажения фактов и разрушения мемориалов фиксируются всё чаще. Наиболее последовательно с символами Победы борются политические деятели из государств Центральной и Восточной Европы. Только на территории Польши с 1997 года было уничтожено 420 памятников.

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