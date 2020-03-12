Прямой эфир
Сюжет:

Индекс РТС приблизился к отметке 1000 пунктов впервые с августа 2017 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Индекс РТС впервые с августа 2017 года упал до отметки около 1000 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, в четверг, 12 марта.

Вирус паники: российская валюта может подешеветь до 72 руб./$
Улучшить ситуацию на фондовых площадках смогут более активные меры мировых центробанков

По состоянию на 11:10 (мск) индекс РТС составляет 1007,78 пункта (–7,2%). Индекс Мосбиржи составляет 2379,83 пункта (–4,53%).

По состоянию на 11:00 (мск) курс доллара на Московской бирже составляет 74,14 рубля, курс евро — 83,83 рубля.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось, а нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть. Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем Москву и Саудовскую Аравию.

Вслед за этим снизился курс рубля по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели индексы российских компаний. 12 марта курс доллара впервые с марта 2016 года в первые минуты торгов поднялся выше 74 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Курс доллара взлетел выше 74 рублей
Экономист назвал условие для повышения курса доллара до 95 рублей
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020