Индекс РТС приблизился к отметке 1000 пунктов впервые с августа 2017 года

Индекс РТС впервые с августа 2017 года упал до отметки около 1000 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, в четверг, 12 марта.

По состоянию на 11:10 (мск) индекс РТС составляет 1007,78 пункта (–7,2%). Индекс Мосбиржи составляет 2379,83 пункта (–4,53%).

По состоянию на 11:00 (мск) курс доллара на Московской бирже составляет 74,14 рубля, курс евро — 83,83 рубля.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось, а нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть. Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем Москву и Саудовскую Аравию.

Вслед за этим снизился курс рубля по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели индексы российских компаний. 12 марта курс доллара впервые с марта 2016 года в первые минуты торгов поднялся выше 74 рублей.