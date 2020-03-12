Мэрию Тольятти обвинили в складировании шин на берегу озера

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в действиях администрации Тольятти. Речь идет о свалке старых покрышек на берегу озера Восьмерка, на что неоднократно жаловались местные жители. Однако проверки по поводу этих обращений не проводились.

Из-за этого прокуратура направила в районный суд Тольятти исковое заявление о признании незаконным бездействие администрации. В нем также содержится требование провести проверку в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Однако решение суда пока в законную силу не вступило, пишет НИА «Самара».

16 февраля сообщалось, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями.