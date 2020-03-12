В Москве доступны около 5 тыс. мест на перехватывающих парковках у метро

В Москве на перехватывающих парковках со шлагбаумами для автомобилистов остаются свободными более 4,7 тыс. парковочных мест. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили «Известиям» в «Московском паркинге».

Парковки в пиковые часы заполняются на 60%. Автомобилисты могут без труда найти свободные места. В «Московском паркинге» рекомендовали пользоваться перехватывающими парковками для ежедневных поездок. При этом при совершении двух поездок на метро или МЦД такая парковка будет бесплатной.

«Перехватывающие парковки располагаются возле станций метро и МЦД за пределами центра города, что удобно для водителей, которые едут из области или с окраин Москвы. На некоторых из них ежедневно остаются свободные места, поэтому мы рекомендуем пользоваться ими тем автомобилистам, которые еще не делают этого, так как опасаются, что не смогут там припарковаться», — отметили в организации.

Сейчас в Москве работают 42 перехватывающие парковки, они находятся за пределами Третьего транспортного кольца. Более 40% машино-мест свободны на парковках у станций «Шипиловская» (ЮАО), «Котельники» (ЮВАО), «Зябликово» (ЮАО), «Теплый Стан» (ЮЗАО), «Филатов Луг» (ТиНАО), «Пражская» (ЮАО), «Царицыно» (ЮАО), «Славянский бульвар» (ЗАО) и «Братиславская» (ЮВАО), «Беговая» (САО, Хорошевское шоссе, дом 9), «Тимирязевская» (САО, Яблочкова, 19–21) а также станция МЦД «Дегунино» (САО). Точное местоположение парковки можно найти на карте в приложении «Парковки Москвы» и на сайте «Московского паркинга».

В начале марта «Московский паркинг» получил более 3 тыс. заявок на оформление резидентных разрешений в районах расширения платной парковки. Больше всего заявлений поступило от жителей Таганского района.