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Ульяновские IT-компании признали одними из лучших в России

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Три IT-компании из Ульяновска победили на Всероссийском конкурсе «Золотой сайт». Первые места в разных номинациях заняли ITECH.group, MST Design и ZeBrains.

Как пишет 1ul.ru, специалисты ITECH.group работали над сайтом для компании Karbita, которому присудили победу в номинации «Лучший сайт для потребителей». Кроме того, сотрудники ITECH.group заняли третье место среди создателей промосайтов бренда FMCG.

Компания ZeBrains удостоена первого места за приложение «Вторплюс» в номинации «Образ жизни». Специалисты MST Design победили в номинации «Лучший дизайн диджитал-агентства/студии». Они также стали авторами проекта Hello Digital и с ним заняли первое место в номинации «Игры, книги, музыка, видео» и третье — в номинации «Развлечения».

25 февраля сообщалось, что, по данным исследования hh.ru, сделанного по заказу Минздрава, чаще представителей других профессий болеют сотрудники IT-сферы. На втором месте — учителя. В основном это грипп и ОРВИ.

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