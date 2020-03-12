Игровые залы в ТРЦ Липецка закроют из-за коронавируса

В торгово-развлекательных комплексах Липецка до 22 марта должны закрыть все игровые комнаты, игротеки и другие развлекательные помещения. Решение приняла комиссия по повышению устойчивости функционирования экономики региона в связи с распространением нового коронавируса.

Как пишет Lipetskmedia, в Липетской области с 10 марта действует режим повышенной готовности. Зафиксировано три случая заболевания у людей, которые вернулись из Италии.

Глава региона Игорь Артамонов распорядился закрыть на карантин все образовательные учреждения города и отменить массовые мероприятия с участием детей.

Однако дети переместились в ТРЦ. Там в последние дни увеличилось число компаний подростков. В связи с этим владельцам и управляющим ТРЦ рекомендовано приостановить работу игровых помещений.