Прямой эфир

Игровые залы в ТРЦ Липецка закроют из-за коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В торгово-развлекательных комплексах Липецка до 22 марта должны закрыть все игровые комнаты, игротеки и другие развлекательные помещения. Решение приняла комиссия по повышению устойчивости функционирования экономики региона в связи с распространением нового коронавируса.

Как пишет Lipetskmedia, в Липетской области с 10 марта действует режим повышенной готовности. Зафиксировано три случая заболевания у людей, которые вернулись из Италии.

Глава региона Игорь Артамонов распорядился закрыть на карантин все образовательные учреждения города и отменить массовые мероприятия с участием детей.

Однако дети переместились в ТРЦ. Там в последние дни увеличилось число компаний подростков. В связи с этим владельцам и управляющим ТРЦ рекомендовано приостановить работу игровых помещений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оперштаб уточнил не попадающие под карантин по COVID-19 категории граждан
Соседи сдали полиции нарушившую карантин по COVID-19 москвичку

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020