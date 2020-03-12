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Путин рассказал об обманывавших его людях

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Фото: ТАСС
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Президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС признался, что не раз становился жертвой обмана. Это происходило в советское время, уточнил он.

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Так глава государства ответил на вопрос журналиста Андрея Ванденко, обсчитывали ли главу государства или обманывали.

С обманувшими его людьми «ничего не было», отметил Путин. «Знаете, в советское время-то чего там можно было сделать? Обманули, обсчитали, ну и пошел», — объяснил он.

С обманом Путин сталкивался не каждый день, добавил российский лидер. «А уж если там обнаружил, ничего такого серьезного не было, предпочитал лучше не связываться. Без скандала лучше, себе дороже», — объяснил он.

Накануне в том же интервью Путин рассказал об отношениях с президентами США.

C 20 февраля ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Проект составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 12 марта вышел 12-й эпизод. 26 марта выйдет полная версия фильма.

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