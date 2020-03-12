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Путин рассказал об изменениях структуры малого бизнеса

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Фото: ТАСС
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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что в стране изменилась структура малого бизнеса.

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По словам президента, сейчас в России бизнес начал работать так, что «возле крупных компаний» работает много маленьких предприятий. Государство проводит работу над тем, чтоб большие предприятия обеспечивали заказ для малых производств.

«И реально это заработало. Вот это заработало. И у нас начала меняться структура малого бизнеса. Теперь он стал не только торговым, не только какие-то там киоски и палатки открываются, не только торговля — купил подешевле, продал подороже. Теперь есть уже и научный бизнес, и производственный малый бизнес, высокотехнологичный малый бизнес. И он работает достаточно эффективно, растет и экспорт этих наших услуг и товаров — растет», — сказал он.

Путин отметил, что, в общем и целом, российский бизнес за последние годы серьезно изменился. Государство ведет работу по улучшению условий, связанных с регулированием инфляции. По словам президента, в настоящий момент общая сумма прямых инвестиций превышает $540 млрд, в то время как в начале 2000-х годов этот показатель составлял $1 млрд.

Отвечая на вопрос, воспринимает ли он бизнесменов как жуликов, Путин сказал, что в сознании народа таким образом воспринимаются торгаши. Себя он назвал «частью этого народа».

Ранее, 26 февраля, Путин заявил, что малый и средний бизнес развивается в России не так, как хотелось бы, поскольку многие считают бизнесменов жуликами, и согласился закрепить в Конституции обязанность правительства по содействию развитию бизнеса в стране.

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