Владельцев лошадей в Тюмени обвинили в несоблюдении карантина

Жители Тюменской области не соблюдают правила карантина по инфекционной анемии лошадей. К такому выводу пришли специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Так, в феврале 2020 года к административной ответственности привлекли жительницу поселка Винзили за подворный убой больной лошади и продажу ее. Это могло привести к распространению болезни. Убой больных лошадей возможен только в специально оборудованных пунктах, а туши необходимо уничтожать, пояснили в ведомстве порталу «Наш город».

Инфекционная анемия является вирусной болезнью лошадей. Для нее характерны лихорадка, сердечная слабость, учащенное дыхание, паралич конечностей. Источник распространения — кровососущие насекомые, а возбудитель — больные животные.