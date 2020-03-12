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В Чите шесть членов банды «Ключевские» получили от 23 до 25 лет тюрьмы

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Фото: chita.ru
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Забайкальский краевой суд назначил от 23 до 25 лет колонии строгого режима главе и пятерым другим участникам организованной преступной группы (ОПГ) «Ключевские» по делу об убийствах, похищении человека и бандитизме. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 12 марта на сайте краевой прокуратуры.

«Суд установил, что с 1995 по 2005 год члены банды совершили убийства 12 лиц, среди которых оказались как участники конкурирующих преступных групп, так и не связанные с криминалом граждане, входившие в круг общения или случайно познакомившиеся с ними. Преступления отличались дерзостью и жестокостью, для их совершения использовалось огнестрельное оружие, а также форма сотрудников ДПС», — говорится в сообщении.

Двое создателей и руководителей банды были убиты бывшими подчиненными в мае 2005 года, после чего правоохранительным органам удалось пресечь деятельность остальных ее членов, отметили в прокуратуре.

Ранее, в ноябре 2017 года, сообщалось о задержании четырех членов банды «Ключевские», подозреваемых в нескольких убийствах. По данным МВД, задержанные входили в окружение криминального авторитета Владислава Телкина.

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