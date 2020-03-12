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Казахстан заявил о готовности занять в России до $1 млрд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Казахстан планирует размещение на российском рынке ценных бумаг на сумму, эквивалентную $1 млрд. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-премьер, министр финансов республики Алихан Смаилов.

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По его словам, ведомство выпускает программу заимствования на внешних рынках. На российском рынке ожидается заем в российских рублях на сумму до $1млрд. «Эта работа будет завершена в первом полугодии текущего года», — цитирует министра 12 марта «Интерфакс».

Как добавил Смаилов, первым шагом станет размещение ценных бумаг на $500 млн. Если спрос и цены будут хорошие, то Казахстан проведет вторую волну заимствования.

Ранее в четверг министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев рассказал, что заседание технического комитета ОПЕК+, запланированное на 18 марта, может состояться в режиме селекторной связи. Решение примут на фоне распространения коронавируса.

10 марта Ногаев сообщил о планах Казахстана придерживаться прежних планов по объему добычи нефти в 2020 году. Накануне в республике создали оперативный штаб для разработки антикризисного плана в связи с ситуацией в мировой экономике. Его возглавил премьер-министр Аскар Мамин.

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