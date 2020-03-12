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В Саратове освобожден один из подростков, подозреваемых в подготовке убийств

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Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
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Саратовский областной суд по результатам апелляции освободил от ареста одного из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств. Мера пресечения изменена на запрет определенных действий, передает ТАСС в четверг, 12 марта, со ссылкой на пресс-службу.

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«Суд отменил решение Волжского районного суда об аресте и избрал меру пресечения одному из подростков на запрет определенных действий», — сказала собеседница агентства.

Двое подростков 2005 года рождения были задержаны в Саратове 26 февраля. По данным ФСБ, они состояли в «интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида», и планировали массовые убийства в школе, где учились. У них был изъят обрез охотничьего ружья, также они планировали использовать самодельные зажигательные смеси, рецепт которых нашли в интернете.

СК России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30 и пунктам «а», «ж» части 2 статьи 105 УК России («Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц»).

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