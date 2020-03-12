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Московский зоопарк отправит леопарда в Финляндию и оленей в Германию

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В рамках международных программ по сохранению редких видов Московский зоопарк планирует отправить леопарда в Финляндию и оленей в Германию. Об этом 12 марта рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

«В этом году в рамках международных программ по сохранению и разведению редких видов мы планируем отправить дальневосточного леопарда в зоопарк Финляндии, белоплечих орланов — в Швецию, пингвинов Гумбольдта — в Испанию, лесных северных оленей — в Германию», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее в этот же день начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров рассказал о нашествии енотов в Москве.

По словам Бурмистрова, енот завезен в Россию из Америки, и в последние 10 лет животные стали встречаться в лесах на юге страны и в Москве. В мороз енот не выживает в лесах, но в городе всегда найдет теплый подвал, в котором зверь может отсидеться.

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