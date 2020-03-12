Инспекторы ГИБДД спасли пять человек при пожаре на Кузбассе

Инспекторы ДПС из Кузбасса спасли детей из пожара. Возгорание произошло ночью в многоквартирном доме. Полицейские увидели дым и бросились на помощь. На балконе над горевшей квартирой инспекторы увидели мать с детьми. Полицейские решили, что спускать детей небезопасно. Напарники поднимались в горящий дом дважды. С третьего этажа инспекторы спасли еще одного ребенка, причины пожара устанавливаются.