Шри-Ланка приостановила выдачу виз по прибытии из-за коронавируса

Власти Шри-Ланки отменили выдачу виз по прибытии. Решение принято после объявления ВОЗ пандемии коронавируса, сообщил 11 марта телеканал Adarana со ссылкой на заявление правительства.

Также все шри-ланкийцы и иностранцы, прибывающие из Италии, юга Кореи и Ирана, будут помещены в карантин на 14 дней. Это необходимо для безопасности страны ее граждан, говорится в документе.

«Гражданам настоятельно рекомендуется избегать поездок за границу, за исключением существенных причин», — сказано в документе.

В январе Шри-Ланка приостановила выдачу виз для китайских путешественников после обнаружения в стране коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. Всего подтверждено более 118 тыс. случаев заражения в 114 странах, умерли более 4 тыс. человек. В России зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.