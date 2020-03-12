Прямой эфир
Сюжет:

Шри-Ланка приостановила выдачу виз по прибытии из-за коронавируса

0
Фото: TASS/Zuma/Pradeep Pathirana
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Шри-Ланки отменили выдачу виз по прибытии. Решение принято после объявления ВОЗ пандемии коронавируса, сообщил 11 марта телеканал Adarana со ссылкой на заявление правительства.

Мировая волна: пандемия коронавируса приближает глобальный кризис
Эксперты опасаются, что распространение патогена не удастся остановить до лета

Также все шри-ланкийцы и иностранцы, прибывающие из Италии, юга Кореи и Ирана, будут помещены в карантин на 14 дней. Это необходимо для безопасности страны ее граждан, говорится в документе.

«Гражданам настоятельно рекомендуется избегать поездок за границу, за исключением существенных причин», — сказано в документе.

В январе Шри-Ланка приостановила выдачу виз для китайских путешественников после обнаружения в стране коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. Всего подтверждено более 118 тыс. случаев заражения в 114 странах, умерли более 4 тыс. человек. В России зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
НБА приостановила игры регулярного чемпионата из-за коронавируса
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020