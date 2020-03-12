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Двое взрослых и трое детей погибли во время пожара под Иркутском

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Фото: МЧС РФ
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Пять человек погибли во время пожара в частном доме в поселке под Иркутском. Об этом в четверг, 12 марта, говорится на сайте регионального ГУ МЧС.

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Сообщение о пожаре на улице Советской села Казачинское поступило в 00:45 (19:45 мск). «На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны дощатый дом мансардного типа был полностью в огне, площадь пожара составляла 144 квадратных метра», — уточнили спасатели. На месте ЧП находилась хозяйка дома, она пояснила, что внутри находятся пять человек.

В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела погибших, среди которых было трое детей и двое взрослых. Предварительно, причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки.

После ЧП власти проведут внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в Казачинско-Ленском районе.

11 марта в Первомайском районе Томской области при пожаре в деревне Березовка погибли три человека. Причина возгорания выясняется.

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