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Минтруд рекомендовал создать курсы профилактики коронавируса на предприятиях

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Минтруд России направил в регионы рекомендацию по организации курсов гигиены и антивирусной профилактики на предприятиях. Письмо об этом направлено на имя депутата Госдумы Ивана Сухарева.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, говорится в документе, региональным органам труда рекомендовано организовать данные курсы на государственных предприятиях.

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«Также было предложено рекомендовать проведение аналогичных курсов частным предприятиям», — цитирует письмо в четверг, 12 марта, RT.

Ранее Сухарев направил письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова. Парламентарий предложил создать на госпредприятиях страны курсы личной гигиены и антивирусной профилактики. Как отметил депутат, ситуация вокруг коронавируса показала, что далеко не все россияне представляют себе, каким образом передается то или иное инфекционное заболевание и какие от него существуют меры защиты.

Ранее в четверг сообщалось о росте в полтора раза трат россиян на противовирусные и иммуномодулирующие препараты на фоне сообщений о распространении коронавируса COVID-19 в Италии.

Накануне восемь новых случаев коронавируса COVID-19 зафиксировали в России. Шесть больных в Москве, двое — в Подмосковье. Всего в России зарегистрировано 28 случаев заражения.

Всемирная организация здравоохранения накануне объявила пандемию коронавируса в мире. Согласно последним данным этой организации, всего в мире подтверждено более 118 тыс. случаев заражения в 114 странах, умерли более 4 тыс. человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной новым видом коронавируса SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

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