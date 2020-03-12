Журналистам показали работу Центра контроля космического пространства
Российским журналистам показали реальную работу Центра контроля космического пространства Главного центра разведки космической обстановки (ЦККП).
Представители СМИ смогли изнутри посмотреть, как проводится работа по обнаружению, сопровождению и классификации космических объектов.
Сейчас космос является главной сферой, где сосредоточены основные средства управления войсками и оружием, разведки, связи, навигации, метеорологии.
По данным экспертов, на сегодняшний день в околоземном пространстве функционирует около 1 тыс. иностранных космических аппаратов, принадлежащих 30 государствам и межгосударственным организациям, сообщили в ЦККП.
Анализ маневров разведывательных космических аппаратов позволяет с высокой точностью спрогнозировать время начала первого массированного ракетно-авиационного удара.
Специалисты ЦККП проводят непрерывный контроль наличия опасных сближений космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки. Так, в 2019 году центр предупредил о 19 опасных сближениях.
ЦККП был создан решением правительства СССР в марте 1965 года. За прошедшие годы были разработаны уникальное программно-алгоритмическое обеспечение контроля космического пространства и аппаратный комплекс, позволяющие вести обработку информации в реальном масштабе времени. В настоящее время ЦККП входит в состав Главного центра разведки космической обстановки 15-й армии Космических войск ВКС (особого назначения).