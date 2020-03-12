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Журналистам показали работу Центра контроля космического пространства

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Фото: РЕН ТВ
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Российским журналистам показали реальную работу Центра контроля космического пространства Главного центра разведки космической обстановки (ЦККП).

Представители СМИ смогли изнутри посмотреть, как проводится работа по обнаружению, сопровождению и классификации космических объектов.

Сейчас космос является главной сферой, где сосредоточены основные средства управления войсками и оружием, разведки, связи, навигации, метеорологии.

По данным экспертов, на сегодняшний день в околоземном пространстве функционирует около 1 тыс. иностранных космических аппаратов, принадлежащих 30 государствам и межгосударственным организациям, сообщили в ЦККП.

Анализ маневров разведывательных космических аппаратов позволяет с высокой точностью спрогнозировать время начала первого массированного ракетно-авиационного удара.

Специалисты ЦККП проводят непрерывный контроль наличия опасных сближений космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки. Так, в 2019 году центр предупредил о 19 опасных сближениях.

ЦККП был создан решением правительства СССР в марте 1965 года. За прошедшие годы были разработаны уникальное программно-алгоритмическое обеспечение контроля космического пространства и аппаратный комплекс, позволяющие вести обработку информации в реальном масштабе времени. В настоящее время ЦККП входит в состав Главного центра разведки космической обстановки 15-й армии Космических войск ВКС (особого назначения).

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