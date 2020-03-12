Стюардесса поделилась советом на случай аварийной ситуации на борту

Стюардесса одной из авиакомпаний рассказала, какую вещь всегда нужно делать при посадке в самолет, чтобы увеличить свои шансы на спасение в случае аварийной ситуации.

В своем посте на Reddit девушка написала, что необходимо пересчитать спинки кресел до ближайшего аварийного выхода, тогда при задымлении салона или неработающем освещении можно будет проделать путь до выхода на ощупь, сообщает издание Express.

Также она назвала самыми важными советы из предполетного инструктажа о том, как найти аварийные выходы, а также надеть спасательные жилеты в случае падения в воду.

В январе стюардесса рассказала, по каким признакам можно понять, что на борту возникла нештатная ситуация.