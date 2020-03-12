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Польша хочет улучшения отношений с Россией

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Фото: TASS/DPA/Alexander Welscher
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Глава МИДа Польши Яцек Чапутович в четверг в интервью РБК заявил, что его страна хочет улучшить непростые отношения с Россией.

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Также польский министр выразил заинтересованность во встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Чапутович допустил проведение переговоров с Лавровым до министерской встречи Совета Европы, намеченной на май. «Есть еще время, чтобы договориться», — считает он.

Отвечая на вопрос об отношении двух стран, глава внешнеполитического ведомства назвал их напряженными и выразил надежду на их урегулирование.

«Польша и Россия — соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения», — отметил он.

Не обошел министр и сотрудничества историков двух стран, в частности, исследований Второй мировой войны. «Мы хотели бы провести общий анализ документов, прийти к общему пониманию исторических фактов и наших взаимоотношений», — отметил дипломат.

В последнее время власти Польши всё чаще делают резонансные заявления об исторических событиях, упрекая Москву в «неверном» видении истории. Так, лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии» и назвал преувеличенными заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима.

Материал вызвал возмущение как исторического сообщества и российских ведомств, так и ветеранов Великой Отечественной войны. Сенатор Валентина Матвиенко сочла эту статью политическим сумасшествием.

Кроме того, польские власти ранее неоднократно демонстрировали неуважительное отношение к монументам солдатам Красной армии, рекомендуя их к сносу. Так, за последние годы было демонтировано более 420 советских памятников.

При этом, согласно опросу, сами жители Польши испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение страны от гитлеровской оккупации в 1945 году.

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