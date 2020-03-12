В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом в среду, 11 марта, сообщил оперативный штаб.

Шесть больных проживают в Москве, двое — в Подмосковье. Все они в течение последних двух недель побывали в Италии.

Отмечается, что один из заразившихся — ребенок. При этом у него полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем.

Таким образом, общее число заболевших в России достигло 28 человек, пишет «Газета.Ру».

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 11 марта, всего в мире подтверждено свыше 118 тыс. случаев заболевания, скончались более 4,2 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.