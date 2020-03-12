В Канаде приветствовали намерение Ирана передать Украине черные ящики сбитого Boeing

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в своем Twitter одобрил решение Ирана о передаче черных ящиков со сбитого в январе близ Тегерана иранскими военными украинского самолета Киеву.

«Канада приветствует намерение Ирана передать черные ящики рейса PS752 Украине и, если это потребуется, Франции, что было озвучено на сегодняшней сессии (Совета) ИКАО (Международной организации гражданской авиации)», — говорится в сообщении.

Шампань отметил, Канада и другие страны, граждане которых погибли в катастрофе, будут оценивать сотрудничество Ирана с ними по его действиям.

Иран согласился передать Киеву бортовые самописцы самолета, сбитого под Тегераном, с последующей передачей их Франции. Об этом сообщил посол Украины в Канаде и представитель страны в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Андрей Шевченко 11 марта.

Boeing 737, выполнявший рейс PS 0752 Тегеран–Киев, разбился 8 января спустя две минуты после вылета. Жертвами крушения стали находившиеся на борту девять членов экипажа и 167 пассажиров.

Изначально Иран отрицал свою причастность к катастрофе, но 11 января признал свою вину. Власти республики заявили о непреднамеренном поражении лайнера ракетой из-за «человеческой ошибки» — система ПВО приняла самолет за крылатую ракету, а у оператора связи было несколько секунд на принятие решения и он сделал неправильный выбор.