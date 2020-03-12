Прямой эфир

В Канаде приветствовали намерение Ирана передать Украине черные ящики сбитого Boeing

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в своем Twitter одобрил решение Ирана о передаче черных ящиков со сбитого в январе близ Тегерана иранскими военными украинского самолета Киеву.

Ракета уводит в небо: Иран выплатит миллионы за украинский Boeing
Тегеран пообещал наказать ответственных за трагедию

«Канада приветствует намерение Ирана передать черные ящики рейса PS752 Украине и, если это потребуется, Франции, что было озвучено на сегодняшней сессии (Совета) ИКАО (Международной организации гражданской авиации)», — говорится в сообщении.

Шампань отметил, Канада и другие страны, граждане которых погибли в катастрофе, будут оценивать сотрудничество Ирана с ними по его действиям.

Иран согласился передать Киеву бортовые самописцы самолета, сбитого под Тегераном, с последующей передачей их Франции. Об этом сообщил посол Украины в Канаде и представитель страны в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Андрей Шевченко 11 марта.

Boeing 737, выполнявший рейс PS 0752 Тегеран–Киев, разбился 8 января спустя две минуты после вылета. Жертвами крушения стали находившиеся на борту девять членов экипажа и 167 пассажиров.

Изначально Иран отрицал свою причастность к катастрофе, но 11 января признал свою вину. Власти республики заявили о непреднамеренном поражении лайнера ракетой из-за «человеческой ошибки» — система ПВО приняла самолет за крылатую ракету, а у оператора связи было несколько секунд на принятие решения и он сделал неправильный выбор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом
Иран согласился передать Украине «черные ящики» сбитого Boeing

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020