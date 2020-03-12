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Прокуратура потребовала отремонтировать улицу Плеханова в Липецке

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Прокуратура Правобережного района Липецка совместно с ГИБДД проверила безопасность движения транспорта по улице Плеханова. Обнаружены множественные дефекты на проезжей части.

На отрезке от дома №4 до дома №82 имеется семь нерегулируемых пешеходных переходов из тротуарной плитки. Этот вид покрытия обладает низким уровнем износостойкости и пришел в негодность. Появились многочисленные просадки и иные дефекты дорожного покрытия, а также образовалась колея, пишет GOROD48.

Прокурор обратился в суд с требованием возложить на департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка обязанность провести ремонт улицы Плеханова в первом полугодии 2020-го. Иск удовлетворен.

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