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В Минэнерго назвали приемлемую для России цену на нефть

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что Россию устраивает цена нефти в $45–55 за баррель.

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По его словам, это позволит вкладывать в проекты, что обеспечит восполнение добычи, и в то же время это достаточно низкая цена для мировой экономики, чтобы это было комфортно.

Сорокин также отметил, что Россия не ведет ценовую войну с Саудовской Аравией на рынке нефти.

«Мы сейчас ни с кем не ведем ценовой войны, не ведем борьбы. Мы выступали исключительно за стабильный рынок», — заявил замминистра в интервью агентству Reuters.

Он добавил, что текущая ситуация является результатом наращивания добычи нефти рядом стран, а также действий, «которые рынок трактует как наращивание объемов и строит свою модель спроса и предложения».

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось, а нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть. Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем Москву и Саудовскую Аравию.

Как объяснил глава Минэнерго РФ Александр Новак, российская сторона выступала за сохранение сделки на прежних условиях до конца следующего квартала, чтобы понять, как на мировую экономику повлиял коронавирус. Однако другие участники настаивали на дополнительном сокращении добычи.

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