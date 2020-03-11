На Украине от осложнений гриппа с осени умерли 63 человека

Число умерших от осложнений гриппа на Украине с 30 сентября прошлого года достигло 63 человек. Об этом в среду, 11 марта, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

По данным центра, только в период с 2 по 8 марта осложнения заболевания гриппом привели к девяти смертям. Отмечается, что ни один из умерших не был вакцинирован.

Отмечается, что за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заразились около 221 тыс. человек, свыше 66% из них — дети, передает ТАСС.

Ранее 11 марта сообщалось, что украинские власти ввели карантин по всей стране до 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие всех учебных заведений, запрет на проведение массовых собраний более 200 человек. Отмечается, что запрет коснулся спортивных и культурных мероприятий, однако они могут проходить без зрителей. Также прекращено авиасообщение с рядом стран.