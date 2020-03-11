Стандарты работы с бездомными животными утвердили в Удмуртии

Бездомных животных в Удмуртии решили доверить муниципалитетам. Глава республики подписал изменения в республиканский закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных».

Муниципальным образованиям начнут доводить субвенции для отлова и содержания животных. Туда также войдут затраты на транспортировку, передачу в приюты животных, у которых нет владельцев, содержание в приюте, вакцинация, стерилизация, маркирование, а также возврат «потеряшек» хозяевам или поиск для них новых владельцев. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

В документе говорится, что работа с такими животными будет проходить по единой схеме, начиная от отлова и заканчивая возвратом животных в среду обитания. Приюты могут быть как частными, так и муниципальными. В настоящее время в Удмуртии действует два частных приюта.