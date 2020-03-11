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Минкультуры подало иск к «Ленфильму»

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Министерство культуры подало 10 марта иск в Арбитражный суд Москвы к киностудии «Ленфильм» на 1,3 млн рублей. Эта информация следует из картотеки судебных дел.

Иск пока не приняли к производству. Исковые требования по делу в картотеке суда не отображены.

В «Ленфильме» заявили агентству RNS, что претензии не связаны с проводимыми в киностудии аудиторскими проверками и инвентаризацией. До окончания проверок в киностудии отказались комментировать иск RNS и ТАСС.

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В конце октября СМИ со ссылкой на базу данных Федеральной налоговой службы (ФНС) России сообщали, что ФНС потребовала заблокировать четыре банковских счета «Ленфильма». Отмечалось, что требования распространились на счета студии в банке ВТБ и Райффайзенбанке, по два в каждом.

Как писал РБК в том же месяце, Петроградский районный отдел судебных приставов 17 октября возбудил против «Ленфильма» исполнительное производство о взыскании более 7 млн рублей налогов и других сборов. Помимо этого, студия должна выплатить ВТБ кредит в 1,5 млрд рублей, который взяла в 2013 году на свою модернизацию.

«Ленфильм» не получает субсидий от Минкультуры с 2017 года, так как для этого кинокомпания должна документально подтвердить отсутствие у нее налоговых задолженностей, сборов и пеней, писал РБК в сентябре. Президент ВТБ Андрей Костин считает, что если студия не получит госфинансирование, ей придется объявить дефолт, поскольку она не сможет выплатить кредит.

«Ленфильм» основан в 1914 году, когда появился Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. Нынешнее название студия получила в 30-х годах прошлого века.

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