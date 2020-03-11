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Путин установил ежемесячные выплаты участникам операции в Аргунском ущелье

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Президент России Владимир Путин установил ежемесячную выплату в сумме 65,6 тыс. рублей военным и семьям геройски погибших в Аргунском ущелье в 2000 году. Об этом говорится в его указе, опубликованном 11 марта на официальном портале правовой информации.

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В документе говорится, что право на новую выплату будут иметь как ныне живущие участники контртеррористической операции 1 марта 2000 года, так и семьи погибших. Уточняется, что указ вступает в силу со дня подписания.

1 марта, в день 20-й годовщины операции в Аргунском ущелье, Путин участвовал в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, в Пскове. Он возложил цветы к памятнику и произнес речь, в которой заявил, что Россия помнит всех, кто отстоял ее перед лицом международного терроризма.

В 2000 году в Аргунском ущелье (Шатойский район Чечни) 6-я рота псковских десантников вступила в схватку с боевиками. Бой продолжался с 29 февраля по 1 марта. 90 бойцов сдержали нападение выходящей из окружения группировки террористов общей численностью до 2,5 тыс. человек. Погибли 84 военнослужащих российской армии.

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