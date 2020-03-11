Более 2 тыс. человек заболели ОРВИ в Севастополе за неделю

В Севастополе вырос уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). На минувшей неделе заболели более 2 тыс. человек.

Как сообщает пресс-служба территориального отдела Роспотребнадзора, показатель заболевших на 10 тыс. населения составил 48,06. Всего за медпомощью за неделю обратились 2130 человек, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Заболеваемость в Севастополе ниже уровня эпидемического порога на 5,9%. Тем временем в Республике Крым эпидемпорог превышен, уровень заболеваемости составляет 59,1 на 10 тыс. населения.

7 февраля сообщалось, что в текущем эпидемиологическом сезоне в Севастополе зафиксировали четыре случая заболевания гриппом. Это в 10 раз меньше, чем в 2018 году. Тогда зарегистрировали более 120 случаев гриппа.