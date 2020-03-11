Адвокат оценила приговор Харви Вайнштейну

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала для «Известий» приговор американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну.

Ранее 11 марта суд в Нью-Йорке приговорил его к 23 годам тюрьмы. Адвокат Вайнштейна уже заявил, что его команда планирует подать апелляцию на приговор.

Ярмуш полагает, что в деле Вайнштейна судебная система США показала всю свою несостоятельность и беспринципность.

«По моему мнению, господин Вайнштейн стал жертвой государственной машины подавления, которая в угоду феминисткам бросила в пламя инквизиции успешного и известного человека. 23 года — это несоразмерный срок для недоказанного преступления», — сказала адвокат.

По ее словам, присяга на библии, данная в суде обвинившими продюсера женщинами, не делает голословный оговор доказательством факта изнасилования.

24 февраля Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии над бывшим ассистентом продюсера «Проекта подиум» Мириам Хали и в изнасиловании бывшей актрисы Джессики Манн. По двум более серьезным пунктам обвинения он был оправдан. После заседания Вайнштейн пожаловался на боли в груди. 7 марта стало известно, что он перенес операцию на сердце.

В 2017 году актрисы, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, обвинили Вайнштейна в домогательствах. По словам пострадавших, он в течение 30 лет склонял актрис к близости, обещая содействие в карьерном росте. На фоне скандала Вайнштейна уволили из его собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в отношении него расследование.

Судебное разбирательство по делу началось в Верховном суде штата Нью-Йорк 6 января 2020 года.