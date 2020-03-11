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Российские врачи усомнились в прогнозе Меркель по заражению коронавирусом

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Фото: REUTERS/Johannes P. Christo
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Российские ученые считают, что цифра в заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что до 70% населения может заразиться коронавирусом, сильно преувеличена.

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Такого распространения коронавируса точно не будет, считает доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

«Что касается Германии и тем более всего мира — это слишком завышенные цифры. Наверное, от панического состояния канцлера», — цитирует Зуева телеканал «360».

Такое же мнение высказала и врач-инфекционист Юлия Четайкина. По ее словам, люди ежегодно болеют коронавирусами, так как тип 2019 года не является единственным.

Эксперт отметила, что если речь идет о том, что люди болеют любым типом коронавируса, то тогда 70% населения может заразиться и переболеть этим.

«Но если говорить именно про коронавирус 2019 года — это очень много, число преувеличено. Это просто слова — нужны подтверждения, факты, нужна статистика», — заявила Четайкина.

Ранее в этот же день Меркель заявила со ссылкой на данные экспертов, что новым коронавирусом SARS-CoV-2 могут заболеть до 70% населения Германии, передает НСН.

На данный момент на территории ФРГ зафиксированы 1296 случаев заражения коронавирусом и три человека погибли, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, всего в мире подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4290 человек. О случаях заражения сообщили 113 стран. Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, COVID-2019 могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.

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