В Госдуме призвали «АвтоВАЗ» снизить цены на свои автомобили

Российскому автопроизводителю «АвтоВАЗ» в текущий период не стоит корректировать стоимость продаваемых автомобилей. Об этом в интервью iReactor заявил депутат Госдумы РФ Михаил Емельянов.

«Я думаю, цены компании нужно даже снизить. Автомобили Lada приобретают люди с низким достатком, а их реальные доходы пока и так падают. Если они повысят цены, то еще меньше будут покупать. Заморозка цен, считаю, была бы целесообразна», — заявил Михаил Емельянов.

О том, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть, стало известно 10 марта.

Представители предприятия заявили, что негативно оценивают нестабильную ситуацию на мировых рынках для автомобильной промышленности в целом и для «АвтоВАЗа» в частности. При этом на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах США.

5 марта сообщалось, что «АвтоВАЗ» приступил к выпуску новой модификации Lada Xray Cross, которая получила название Instinct.