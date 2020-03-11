В Болгарии зафиксирована первая смерть от COVID-19

В Болгарии зафиксирован первый летальный исход от заражения вирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-2019, сообщает агентство BGNES в среду, 11 марта.

Жертвой стала 66-летняя женщина, которая была госпитализирована в многопрофильную больницу им. Н.И. Пирогова города София с тяжелой двусторонней пневмонией. Несмотря на интенсивную реанимацию, врачам не удалось спасти жизнь пациентки. Отмечается, что у женщины были хронические проблемы с сердцем, также недавно она перенесла операцию.

На данный момент врачи продолжают бороться за жизнь ее 74-летнего мужа.

Отмечается, что на данный момент в Болгарии осталось пять человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Помимо находящегося в Софии мужчины, двое находятся в городе Габрово, еще двое — в Плевене.

Накануне был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса в Марокко. Скончалась 89-летняя женщина, которая стала второй инфицированной в стране.

Эпидемия вируса началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

11 марта ученые предположили, что заболевание может переходить из активной формы в хроническую. Эта гипотеза основана на данных о случаях повторного заражения, которые фиксировали в Китае в последние несколько месяцев.