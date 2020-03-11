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Мейвезер подтвердил проведение поединка с Нурмагомедовым

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Фото: Global Look Press/Joel Marklund/ZUMAPRESS
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Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший подтвердил, что проведет поединок с российским бойцом смешанных единоборств, чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Об этом 11 марта сообщает телеканал РЕН ТВ.

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«Если я могу устроить шоу для всего мира и заработать при этом $600 млн, то почему бы не устроить бои с Макгрегором и Нурмагомедовым? Буду ли я биться с Хабибом в следующем поединке? Да, это правда», — сказал Мейвезер.

Боксер также отметил, что этот поединок он проведет ради своих детей и внуков, чтобы обеспечить им будущее. Он уверен, что его дети будут гордиться им, когда деньги за бой поступят на его счет.

На данный момент россиянин Хабиб Нурмагомедов готовится к поединку с американцем Тони Фергюсоном, бой состоится 18 апреля в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире (19 апреля мск). На данный момент оба являются лучшими бойцами своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28.

6 марта состоялась первая личная встреча Нурмагомедова и Фергюсона, которая не обошлась без инцидентов. В ходе пресс-конференции Нурмагомедов заявил, что американец хороший боец, но тупой человек. Кроме того, россиянин пообещал размазать Фергюсона и пнул его чемпионский пояс.

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