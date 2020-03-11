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Ландшафтный парк-набережная появится в Мичуринске

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В Мичуринске Тамбовской области строят уникальный ландшафтный парк-набережную. Наукоград стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

На реконструкцию набережной из бюджета РФ выделено 85 млн рублей. В ближайшее время, после расчистки пространства от кустарников и деревьев, начнутся основные строительные работы. Проект предусматривает экотропы, пешеходные переправы, спортивные площадки, спасательную станцию. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Полная стоимость благоустройства достигает 167,7 млн рублей. Протяженность парка превышает 3 км, что позволит соединить историческую часть города с микрорайоном Донское.

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