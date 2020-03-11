Вайнштейн приехал на оглашение приговора в инвалидной коляске

Продюсер Харви Вайнштейн приехал на заседание суда в Нью-Йорке на инвалидной коляске. В феврале присяжные признали его виновным в сексуальных преступлениях, 11 марта ему должны вынести приговор. До оглашения решения суда ожидаются выступления пострадавших.

Мириам Харли и Джессика Манн, признанные потерпевшими, находятся в зале суда. Рядом с ними сидят другие женщины, жаловавшиеся на Вайнштейна, пишет Variety.

Вайнштейну грозит до 29 лет тюрьмы. Однако его адвокат Джеймс Бюрк просил суд назначить минимальный срок в пять лет, аргументируя это ослабленным здоровьем и пожилым возрастом подсудимого,

7 марта стало известно, что на следующий день после того, как присяжные вынесли 67-летнему Вайнштейну обвинительный вердикт, он перенес операцию на сердце. Ему вставили стент для восстановления кровообращения, а после хирургического вмешательства вновь поместили в тюрьму.

24 февраля присяжные признали продюсера виновным по двум из пяти пунктов обвинения, в том числе в изнасиловании. При этом вина по самому серьезному пункту обвинений — «хищническому сексуальному насилию» (predatory sexual assault) не была доказана. В случае признания вины по этому пункту ему мог грозить пожизненный срок.

В 2017 году актрисы, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, обвинили Вайнштейна в домогательствах. По словам пострадавших, он в течение 30 лет склонял актрис к близости, обещая содействие в карьерном росте.

На фоне скандала Вайнштейна уволили из его собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в отношении него расследование.

Судебное разбирательство по делу началось в Верховном суде штата Нью-Йорк 6 января 2020 года.