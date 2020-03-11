В минздраве ФРГ назвали главной целью замедление коронавируса

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил, что никакие меры не остановят распространение коронавируса SARS-CoV-2. Приоритетной целью является замедление его распространения. Об этом сообщает в среду, 11 марта, WA.De.

На совместной конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель он отметил, что наиболее подверженными риску заражения являются пожилые люди и те, у кого есть какие-либо хронические заболевания. Шпан также подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране быстро меняется.

Кроме того, он призвал воздержаться от рукопожатий и не контактировать с людьми, недавно посетившими Италию.

Ранее 11 марта власти федеральной земли Берлин отменили мероприятия, рассчитанные более чем на 1 тыс. участников, в связи с распространением вируса SARS-CoV-2. Запрет будет действовать до апреля. Футбольные матчи будут проводиться без зрителей. Аналогичные меры ранее ввели в Баварии, Тюрингии и земле Северный Рейн — Вестфалия.

Меркель заявила, что новым коронавирусом могут заболеть до 70% населения Германии. Она отметила, что для борьбы с вирусом в стране важны «сплоченность и благоразумие».

По данным института Роберта Коха, на территории Германии более 1500 зараженных SARS-CoV-2, из больниц были выписаны 19 пациентов, три человека погибли.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, всего в мире подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4290 человек. О случаях заражения сообщили 113 стран. Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.