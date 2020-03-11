В метро Мехико столкнулись два поезда

В столице Мексики в метро столкнулись два поезда. В ходе аварии один человек погиб, известно о 41 пострадавшем. Среди раненых и машинисты поездов. На месте аварии продолжают работать службы неотложной медицинской помощи. Пострадавших в столкновении направляют в больницы Мехико. Прокуратра страны выясняет причины аварии.